Contributi agricoli, pagamenti in arrivo per oltre 300 aziende

Oltre 300 aziende agricole riceveranno entro il prossimo 30 giugno i contributi previsti da specifiche misure della Politica agricola comune (Pac) e del Piano strategico nazionale (Psp) 2023-2027. Gli interventi riguardano il sostegno alle pratiche tradizionali locali applicate alle superfici destinate al pascolo e ai prati permanenti.

L’annuncio è stato diffuso dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, che ha reso noto il completamento delle procedure necessarie per consentire l’erogazione delle somme agli operatori del comparto interessati dai finanziamenti.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione regionale, il via libera ai pagamenti è stato possibile grazie a un’attività congiunta tra gli uffici dell’assessorato e Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La collaborazione tra i due enti ha permesso di risolvere alcune criticità di natura tecnica che avevano rallentato l’iter amministrativo.

In particolare, il problema era legato al mancato aggiornamento di dati già trasmessi, situazione che aveva impedito la definizione delle procedure necessarie per la liquidazione dei contributi. Il superamento di tale ostacolo ha consentito di completare le verifiche richieste e di programmare i pagamenti entro la scadenza indicata.

Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha evidenziato il risultato ottenuto grazie alla collaborazione istituzionale con Agea. «Raccogliamo i risultati di questa sinergia con Agea che ci permetterà di mantenere gli impegni presi con le aziende agricole», ha dichiarato l’esponente del governo regionale.

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