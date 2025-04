Bonus edilizi: sequestrati 19 milioni di euro e 90 indagati a Palermo

A seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, per un valore complessivo pari a circa 19 milioni di euro. Il provvedimento ha interessato 107 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, coinvolti in una vasta frode legata all’indebito utilizzo dei cosiddetti “bonus edilizi”.

L’inchiesta ha portato alla luce l’esistenza di un’organizzazione composta da imprenditori e professionisti, responsabile della gestione di 19 imprese edili tutte con sede nel capoluogo siciliano, impiegate per simulare interventi di ristrutturazione per un ammontare superiore ai 26 milioni di euro. Il sistema illecito prevedeva l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente generazione di falsi crediti d’imposta, poi ceduti a soggetti terzi, tra cui intermediari finanziari, per una rapida monetizzazione.

Come emerso dalle investigazioni, i proventi ottenuti venivano distratti dai titolari delle imprese coinvolte attraverso prelievi di contante, trasferimenti su conti personali e investimenti in strumenti finanziari come buoni fruttiferi postali, oro e criptovalute. Parte del denaro sarebbe stata inoltre impiegata per l’acquisto di beni mobili, immobili e quote societarie, con il ricorso a intestazioni fittizie.

Oltre ai sette membri dell’organizzazione, risultano indagati altri 83 individui, tra amministratori di fatto e clienti compiacenti. A vario titolo, sono ipotizzati reati quali truffa aggravata, emissione di fatture false, dichiarazioni infedeli o omesse, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Tra gli elementi oggetto di sequestro figurano immobili, rapporti bancari, veicoli, imbarcazioni e crediti d’imposta ancora presenti nei cassetti fiscali, la cui circolazione si è inteso bloccare per prevenire ulteriori danni erariali.

Il sequestro eseguito si somma a una precedente misura cautelare patrimoniale da 8 milioni di euro.

