Malori al Rifugio Sapienza, 33 persone evacuate dalla struttura

Notte di interventi al Rifugio Sapienza, struttura ricettiva con hotel, ristorante, pizzeria e bar situata nei pressi della funivia dell’Etna, dove alcuni ospiti hanno accusato malori riconducibili all’inalazione di monossido di carbonio.

Le persone coinvolte sono state soccorse e trasferite al Policlinico di Catania per gli accertamenti sanitari. Le prime verifiche hanno confermato un quadro di intossicazione da monossido di carbonio. Complessivamente erano 33 le persone presenti nella struttura, successivamente evacuate durante le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ragalna e diverse squadre dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano. Sono in corso ispezioni e accertamenti per individuare l’origine della fuoriuscita di gas e verificare l’eventuale malfunzionamento di apparecchiature presenti all’interno dei locali.

Tre pazienti trasferiti dal Policlinico sono stati sottoposti al trattamento in camera iperbarica all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di una donna anziana, che presentava importanti sintomi cardiaci, e di una giovane coppia con disturbi di minore entità.

I tre pazienti, accolti durante la notte, sono stati successivamente dimessi dopo un significativo miglioramento delle condizioni. Altre persone coinvolte nell’intossicazione saranno sottoposte a ulteriori controlli nella stessa camera iperbarica. Gli accertamenti saranno effettuati dagli specialisti dell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro.

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