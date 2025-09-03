Ponte sullo Stretto, petizione di oltre 2.000 firme per Contesse

Una delegazione del comitato SOS 090 ha consegnato al sindaco di Messina, Federico Basile, la petizione denominata “Salva Contesse”, finalizzata a chiedere una modifica al tracciato ferroviario collegato al progetto del ponte sullo Stretto. L’iniziativa, guidata dalla presidente Antonella Bonsignore insieme a Santina Di Giovine e Andrea Santoro, ha raccolto 2.076 adesioni tra firme cartacee e sottoscrizioni online.

Secondo i promotori, l’attuale configurazione del progetto avrebbe ricadute significative sul villaggio di Contesse. La presidente Bonsignore ha dichiarato che l’obiettivo è “riportare il progetto all’originale, perché questa è stata una variante fatta con Rfi dal Consiglio comunale del 2010”.

Il sindaco Basile ha confermato la propria disponibilità ad affrontare la questione nei prossimi tavoli istituzionali. “Avevo già attivato interlocuzioni su questo tema e continuerò a portare avanti questo dialogo: come ho ribadito più volte, la tutela del nostro territorio è – e deve restare – la priorità assoluta rispetto a qualsiasi opera o infrastruttura che riguarda la nostra città. Per questo motivo, insieme a tutte le altre istanze, mi farò portavoce della vostra petizione popolare durante gli incontri già programmati a Roma”, ha affermato.

All’incontro era presente anche il consigliere comunale di Sud chiama Nord, Raffaele Rinaldo, promotore del “Salva Contesse” approvato all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso agosto.

