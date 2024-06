41enne accoltella per gelosia l’ex marito della sua compagna

A Catania, nel quartiere Nesima, un 41enne di Acireale è stato arrestato dopo aver accoltellato per gelosia l’ex marito della sua compagna. L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30, quando un residente ha allertato il 112 segnalando una lite in un’abitazione vicino a via Sebastiano Catania, durante la quale un uomo è stato ferito gravemente al collo con un coltello.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa e della Stazione di Nesima, sono intervenuti rapidamente trovando una donna terrorizzata sulla soglia della casa, mentre un’ambulanza si allontanava con il ferito. La donna, una 45enne catanese, ha riferito agli investigatori che il suo compagno attuale, accecato dalla gelosia, ha aggredito l’ex marito, un 50enne catanese, con un coltello da cucina. La vittima, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Marco, dove non è risultata in pericolo di vita.

Le indagini del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Fontanarossa, con il supporto della Sezione Investigazione Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania, hanno rapidamente ricostruito la dinamica dell’aggressione.

Nonostante l’assenza di macchie di sangue nella casa, gli investigatori, con strumenti tecnici sofisticati, hanno rilevato tracce che indicavano anche una ferita alla mano dell’aggressore.

L’uomo è stato rintracciato presso uno studio medico, dove si era recato per esami prenotati, e bloccato dai Carabinieri con la dovuta prudenza per evitare rischi agli altri pazienti. Dopo l’arresto, perquisizioni presso il domicilio e l’auto dell’acese hanno confermato la dinamica ricostruita dagli investigatori.

Il 41enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la sua detenzione presso la casa circondariale di Piazza Lanza.

