📽 “Candles on the Sea” Pianoforte e Violino al tramonto al Salotto Canapè

di Maira Cristina Miragliotta – Si è svolto a Gioiosa Marea, presso il Salotto Canapè, il concerto “Candles on the Sea”, un evento musicale che ha unito pianoforte e violino in un’atmosfera suggestiva al tramonto, illuminata dalla luce delle candele.

Protagonisti della serata sono stati Gabriele Scirocco, al pianoforte, e Dario Cerrito, al violino, che hanno proposto un repertorio pensato per valorizzare il dialogo tra i due strumenti e l’ambientazione naturale sul mare. La scelta del titolo ha richiamato l’immagine evocativa delle note sospese tra il crepuscolo e le fiamme delle candele, creando un contesto particolarmente intimo e raccolto.

L’appuntamento, a ingresso libero, ha visto la partecipazione di numerosi spettatori che hanno accolto con attenzione e interesse l’iniziativa. L’orario prescelto, le 19:15, ha permesso di assistere al concerto durante le ultime luci del giorno, esaltando l’intreccio tra musica e paesaggio.

Il Salotto Canapè ha ospitato questo incontro musicale come momento di condivisione tra artisti e pubblico, con un format capace di coniugare raffinatezza e accessibilità.

