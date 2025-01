Giuseppe Antoci interroga l’UE sulla tutela dei sentieri di Ustica

L’europarlamentare Giuseppe Antoci, membro del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo, ha depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata alla Commissione Europea. L’obiettivo è verificare la regolarità degli interventi di riqualificazione dei sentieri naturalistici dell’Isola di Ustica in relazione alle norme comunitarie che regolano la protezione dei siti Natura 2000.

La sollecitazione giunge a seguito di numerose segnalazioni provenienti da cittadini e associazioni ambientaliste, che hanno evidenziato potenziali irregolarità nei lavori effettuati. In particolare, sono stati avanzati dubbi sul rispetto delle autorizzazioni ambientali e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA), strumenti indispensabili per la tutela degli ecosistemi.

Antoci ha sottolineato l’importanza di preservare l’ecosistema di Ustica, ribadendo che “gli interventi realizzati devono garantire la piena tutela dell’ecosistema di Ustica e delle aree protette, evitando qualsiasi danno alla biodiversità.”

L’interrogazione parlamentare mira, inoltre, a chiarire se siano state predisposte verifiche idonee a garantire l’osservanza delle normative ambientali riguardanti le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altre aree sottoposte a vincolo ambientale sull’isola.

Antoci ha infine richiamato l’attenzione sul corretto utilizzo dei fondi europei, dichiarando: “È fondamentale che ogni progetto finanziato con fondi UE rispetti rigorosamente le normative, per evitare che opere di riqualificazione si trasformino in danni per l’ambiente e perdita di risorse.”

La questione rappresenta un punto di riflessione sull’equilibrio tra sviluppo e salvaguardia ambientale, con un focus particolare sulle procedure amministrative e sui controlli necessari per tutelare i patrimoni naturalistici.

