Catania, blitz in una villa: sequestrati 100 chili di stupefacenti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno arrestato tre persone colte in flagranza mentre erano impegnate nella produzione e nel confezionamento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti svolte sul territorio etneo.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno individuato una villa situata nel territorio di Nicolosi, utilizzata come base operativa per la coltivazione, la lavorazione e il deposito della droga. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati circa 85 chilogrammi di hashish, 15 chilogrammi di marijuana, 33 piante di canapa e una serra indoor completa delle apparecchiature necessarie alla coltivazione.

All’interno dell’immobile gli investigatori hanno sorpreso tre persone, due cittadini italiani e una donna di nazionalità russa risultata priva di regolare permesso di soggiorno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre erano intenti a seguire la coltivazione della marijuana e a confezionare l’hashish in dosi destinate allo spaccio.

Gli accertamenti effettuati mediante narcotest hanno confermato la natura delle sostanze sequestrate, il cui peso complessivo è stato stimato in circa 100 chilogrammi.

Sulla base degli elementi raccolti, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro della droga e delle attrezzature utilizzate per la coltivazione, oltre all’arresto dei tre indagati con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall’ingente quantitativo.

Secondo le stime investigative, la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori a 800 mila euro. Il Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, ha successivamente convalidato gli arresti e il sequestro, disponendo il trasferimento degli indagati nella Casa Circondariale di Catania-Piazza Lanza. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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