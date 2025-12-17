Catania, prelievo multiorgano, quattro trapianti al Policlinico

Al Policlinico universitario “Rodolico” di Catania è stato eseguito un nuovo intervento di prelievo multiorgano che ha consentito il trapianto di cuore, fegato e reni, offrendo una possibilità di cura a quattro pazienti inseriti nelle liste d’attesa. Il donatore, deceduto in seguito a un’emorragia cerebrale, aveva manifestato in più occasioni, durante la propria vita, la volontà di donare gli organi.

La persona, conosciuta nella comunità di appartenenza per l’impegno civico e il senso di responsabilità sociale, ha lasciato un contributo rilevante sul piano umano e sanitario, permettendo a pazienti affetti da gravi insufficienze d’organo di proseguire i percorsi terapeutici previsti.

“La donazione di organi rappresenta uno dei più alti gesti di solidarietà e responsabilità civile”, ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda, Giorgio Giulio Santonocito, che ha espresso ringraziamenti alla famiglia del donatore e ai professionisti coinvolti, sottolineando il valore della promozione della cultura della donazione.

Le attività di prelievo sono state coordinate dal responsabile aziendale, Alessandro Conti, in raccordo con il Centro Regionale Trapianti. Hanno partecipato équipe specialistiche provenienti da Roma, Bari e dal Centro Trapianti di Catania, diretto da Pierfrancesco Veroux. La gestione anestesiologica è stata curata da Sergio Cocimano dell’Unità Operativa Complessa diretta da Paolo Murabito.

L’intervento è stato preceduto dall’accertamento di morte encefalica, effettuato secondo i protocolli previsti dal collegio medico composto dal neurologo Francesco Patti, dall’anestesista Teresa Agnello e da Valentina Altadonna della direzione medica di presidio. Hanno fornito supporto le Unità Operative Complesse di Radiologia, Laboratorio Analisi e Cardiologia. “Questo intervento conferma l’inversione di tendenza registrata nell’ultimo trimestre, con un incremento delle donazioni rispetto ai mesi precedenti”, ha riferito Conti.

