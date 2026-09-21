Asp Messina, potenziati i servizi nei centri vaccinali cittadini

L’Asp di Messina amplia l’offerta dei servizi vaccinali sul territorio cittadino, prevedendo nuove aperture pomeridiane e straordinarie nei centri di Messina Nord e Palazzo Satellite. L’iniziativa punta a facilitare l’accesso alla vaccinazione anche per gli utenti che, per motivi di lavoro o altri impegni, non possono recarsi negli ambulatori negli orari ordinari.

A Palazzo Satellite le aperture aggiuntive sono già operative da alcuni mesi ogni mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 19. Per il centro di Messina Nord è stato invece predisposto un calendario specifico tra settembre e ottobre. Dopo le aperture del 18, 19 e 26 settembre, il servizio sarà disponibile anche lunedì 28 e mercoledì 30 settembre, dalle 13 alle 18.

La programmazione proseguirà a ottobre con l’apertura di sabato 10, dalle 8 alle 18. Lunedì 12, mercoledì 14 e lunedì 19 il centro sarà operativo dalle 13 alle 18, mentre sabato 24 l’orario previsto sarà dalle 8 alle 13. Ulteriori aperture sono fissate per lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre, dalle 13 alle 18.

«La programmazione – spiega il direttore generale Giuseppe Cucci – punta a rafforzare la disponibilità dei servizi vaccinali sul territorio cittadino, attraverso una distribuzione degli orari che comprende sia il pomeriggio sia il fine settimana».

Cucci sottolinea inoltre che l’ampliamento rientra nelle attività di prevenzione sanitaria, nell’ambito delle quali la vaccinazione costituisce uno strumento di tutela della salute individuale e collettiva. Per conoscere vaccinazioni disponibili, requisiti e modalità di accesso è possibile fare riferimento alle comunicazioni dell’Asp di Messina.

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