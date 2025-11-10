Liste d’attesa, M5S: “Servono misure più incisive sulla Sanità”

Il Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana interviene sulle recenti iniziative del presidente della Regione Renato Schifani nel settore sanitario, contestando le misure annunciate in merito alla gestione delle liste d’attesa. Il coordinatore regionale e vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, insieme al capogruppo pentastellato a Sala d’Ercole, Antonio De Luca, critica la scelta di sospendere alcuni dirigenti, ritenendola insufficiente rispetto agli obiettivi dichiarati in precedenza.

Secondo Di Paola e De Luca, l’azione del governo regionale non risponderebbe alle promesse formulate in passato sulla riorganizzazione del sistema sanitario e sul controllo dei tempi di accesso alle prestazioni. “Schifani pensa evidentemente che i siciliani abbiano l’anello al naso”, affermano, sostenendo che l’esecutivo regionale avrebbe annunciato l’eventuale decadenza dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali e degli ospedali qualora non fosse stato raggiunto l’abbattimento delle liste d’attesa.

I rappresentanti del M5S dichiarano che tale condizione non sarebbe stata soddisfatta e che, pertanto, “le liste d’attesa sono più vive che mai”. Nell’intervento si rileva inoltre che l’eventuale sostituzione dei vertici sanitari inciderebbe sulle dinamiche interne alla maggioranza di governo.

“È più facile trovare qualche capro espiatorio su cui scaricare tutte le colpe che rischiare di mandare all’aria i piani dei partiti che sostengono la sua maggioranza”, aggiungono Di Paola e De Luca, riferendosi alle nomine dei direttori generali considerate di rilievo nell’assetto amministrativo regionale.

👁 Articolo letto 263 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.