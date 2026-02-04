Appalto rifiuti a Brolo e Tusa, il Cga conferma l’aggiudicazione

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha confermato in via definitiva l’aggiudicazione dei servizi di igiene urbana nei comuni di Brolo e Tusa. I giudici di secondo grado hanno respinto il ricorso presentato dalla Caruter srl di Brolo, classificatasi seconda nella procedura di gara bandita dalla Srr Messina provincia.

L’appalto, assegnato nell’ottobre 2024 alla Traina Srl di Cammarata, ha una durata settennale e un valore complessivo pari a 5.817.720,49 euro, oltre Iva. La Caruter srl aveva partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo con la Gilma srl e, dopo l’esito sfavorevole dinanzi al Tar di Catania, aveva proposto appello al Cga, che in una fase preliminare aveva già rigettato la richiesta di sospensiva.

Con la decisione sul merito, il collegio ha ritenuto infondate le censure sollevate dalla società ricorrente, che contestava l’effettiva realizzabilità dell’offerta dell’impresa aggiudicataria. In particolare, le doglianze riguardavano presunte criticità dell’offerta tecnica, l’organizzazione del personale destinato al servizio e il rispetto dei criteri ambientali minimi, con specifico riferimento ai livelli di emissione dei mezzi proposti.

Secondo quanto rilevato dai giudici amministrativi, tali rilievi non sono risultati idonei a dimostrare l’illegittimità dell’aggiudicazione, né a incidere sulla valutazione complessiva dell’offerta presentata dalla Traina Srl, ritenuta conforme alle prescrizioni del bando e alle normative di settore.

Oltre al rigetto dell’appello, il Cga ha disposto la condanna della Caruter srl, assistita dall’avvocato Natale Bonfiglio, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società controinteressata, difesa dall’avvocato Salvatore Buscemi. Nel procedimento si erano costituiti anche l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità e l’Ufficio regionale di committenza.

