A20, scontro tra pulmino e auto a Sant’Agata Militello: sei feriti

Un incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, nel territorio di Sant’Agata Militello. Il bilancio è di almeno sei persone ferite, successivamente trasferite in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Secondo le prime informazioni disponibili, nel sinistro sono rimasti coinvolti un pulmino a nove posti e un’autovettura. Entrambi i mezzi stavano percorrendo la carreggiata autostradale in direzione Messina quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro.

Dopo l’allarme, sul tratto interessato dall’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Il 118 ha inviato sul posto più ambulanze per prestare le prime cure alle persone coinvolte e procedere al loro trasferimento nelle strutture sanitarie della zona.

Almeno sei feriti sono stati condotti negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dal sinistro.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti del distaccamento di Sant’Agata Militello della Polizia stradale, intervenuti per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità lungo la carreggiata in direzione Messina.

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