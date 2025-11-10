Sconfitta esterna per il Messina Volley, 3-0 per la Nino Romano

La Messina Volley esce sconfitta per 3-0 dal campo della Polisportiva Nino Romano nella terza giornata del campionato di Serie C femminile. L’incontro, disputato al Palazzetto Comunale Ciantro di Milazzo, ha visto la formazione di casa, guidata da Mauro Maccotta, imporsi in tre set equilibrati. Nel primo parziale la Nino Romano parte con un piccolo vantaggio, poi recuperato dalle ospiti con il muro di Alessandra Cuzzola (8-8). Le due squadre proseguono punto a punto fino al finale, dove il sestetto locale trova il break definitivo e si aggiudica il set per 25-21 grazie a un punto di Angela Bertè.

Nel secondo set le padrone di casa si portano sul 7-2, ma il Messina Volley riduce lo svantaggio con Mondello, Nielsen e Cuzzola. L’ace di Rebecca La Spada vale il 22-22, ma sono di nuovo le mamertine a prevalere 26-24, con Bertè decisiva nei punti finali. Nella terza frazione la formazione messinese parte con decisione e si porta sull’8-2, ma la Nino Romano ribalta l’inerzia con Maccotta e De Luca, raggiungendo la parità e costruendo infine il margine necessario per chiudere 25-21.

“Abbiamo affrontato un avversario impegnativo e non siamo riuscite a concretizzare”, ha dichiarato la palleggiatrice Giulia Bisicchia. “Le ragazze sono state brave a reagire nei momenti difficili”, ha commentato coach Maccotta.

Pol. Nino Romano – Messina Volley 3-0 (25-21; 26-24; 25-21)

Pol. Nino Romano: Rispoli, Bertè, Cucinotta, De Luca, Impellizzeri, Musicò, Fleres, Puglisi, Rizzo,

Fleres, Pino, Cicero, Maccotta, Cuzzocrea (Lib.) (Cap.). All. Maccotta, 2° All. Foti.

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Arena M., Runci,

Arena S., Cuzzola, La Spada, Natoli (Lib. 1), Colombrita (Lib. 2). All. Guglianolo, 2° All. Rizzo

Arbitri: Patanè e Nicolosi.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.