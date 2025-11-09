Vertenza Cargill, Siracusano: «Necessaria mediazione nazionale»

Domenico Siracusano, responsabile Lavoro della Segreteria regionale del Partito Democratico, è intervenuto sulla vertenza Cargill richiamando l’attenzione delle istituzioni nazionali. La vicenda riguarda la prospettata chiusura dello stabilimento e la conseguente procedura di licenziamento avviata dalla multinazionale statunitense, che, secondo il PD, procederebbe con tempistiche ristrette senza lasciare spazio a possibili soluzioni alternative.

Siracusano ha ricordato l’iniziativa dei deputati regionali PD Safina, Leanza e Dipasquale in Commissione Attività Produttive all’Assemblea Regionale Siciliana, e ha sottolineato come anche la rappresentanza parlamentare nazionale si sia attivata. «La nostra deputazione nazionale, attraverso Stefania Marino alla Camera e Antonio Nicita al Senato, chiede con forza l’intervento del Ministro alle Imprese, Adolfo Urso», ha dichiarato.

L’esponente democratico ha evidenziato la necessità di un intervento governativo volto a favorire un percorso di mediazione. «Di fronte ad una trattativa sui licenziamenti che la multinazionale americana vuole chiudere velocemente senza dare spazio alle trattative per nuovi acquirenti, è fondamentale un intervento del Governo Nazionale per dare tempo e agibilità alla mediazione di Sicindustria verso le aziende interessate all’acquisizione degli stabilimenti e del personale», ha affermato.

Siracusano ha inoltre richiamato il ruolo della Regione e del Governo nazionale nelle politiche industriali e occupazionali. «Se il Governo Regionale ha fino ad ora balbettato, travolto dalla crisi del cuffarismo, sarebbe gravissimo il disinteresse del Governo Meloni e confermerebbe un’attenzione alla Sicilia solo per l’affare ponte sullo Stretto e non per le questioni concrete e reali che riguardano il lavoro e lo sviluppo dell’isola», ha concluso.

