Lions Club Capo d’Orlando, una giornata dedicata allo sport inclusivo

Lo sport come occasione di partecipazione, salute e integrazione sociale sarà al centro dell’iniziativa “Promuoviamo la cultura di uno sport sano, accessibile, rispettoso… Nessuno Escluso!”, organizzata dal Lions Club Capo d’Orlando e in programma lunedì 25 maggio 2026, dalle 9 alle 12, al Pala InfoDrive Arena di Capo d’Orlando. L’appuntamento rientra tra le attività promosse nel corso dell’anno sociale dal Distretto Lions Sicilia nell’ambito del Service Distrettuale “Sport al Servizio della Persona con Disabilità: promozione e agonismo”, coordinato dalla delegata Dott.ssa Nadia Rivetti.

L’obiettivo dell’incontro è favorire una riflessione sul ruolo dello sport come strumento di inclusione concreta, valorizzando il contributo dell’attività fisica nel miglioramento del benessere, dell’autonomia personale e della piena partecipazione alla vita sociale. Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, del settore scolastico, del mondo sportivo e dell’associazionismo, insieme a professionisti e testimonial che condivideranno esperienze legate allo sport paralimpico, all’inclusione e alla tutela del benessere psicofisico.

Tra i relatori è previsto anche l’intervento dell’ortottista Dott. Carmelo Scafidi, docente formatore CONI, che affronterà il tema del rapporto tra funzione visiva e pratica sportiva nelle diverse discipline, evidenziando l’importanza della prevenzione e dell’educazione sportiva. Spazio anche alle testimonianze del campione nazionale Maurilio Vaccaro e delle realtà sportive del territorio impegnate nella diffusione di percorsi accessibili.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Capo d’Orlando, presieduto dalla Prof.ssa Maria Trusso Sfrazzetto, con il patrocinio e la collaborazione del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando e di enti e associazioni del territorio. “Lo sport deve rappresentare un luogo di incontro, rispetto e opportunità, nel quale ciascuno possa sentirsi accolto e valorizzato”, sottolineano gli organizzatori.

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