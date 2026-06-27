Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 29 giugno al 5 luglio

Il Comando della Polizia Municipale di Messina ha reso noto il programma dei controlli alla circolazione previsti da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2026, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali. Le verifiche interesseranno sia il rispetto dei limiti di velocità mediante postazioni Autovelox, individuate secondo quanto stabilito dal Decreto Prefettizio, sia il contrasto alle soste irregolari attraverso il sistema mobile “Scout”.

Per quanto riguarda il monitoraggio della velocità, i controlli saranno effettuati lungo la S.S. 114 nei tratti di Giampilieri-Giampilieri Marina (dal km 15,000 al km 15,700), Galati (dal km 9,100 al km 10,000), Briga Marina (dal km 13,100 al km 13,700) e Pistunina (dal km 5,200 al km 5,800). Le verifiche interesseranno inoltre la S.S. 113 a S. Saba (dal km 26,000 al km 26,600), Spartà (dal km 21,400 al km 22,400) e Mortelle (dal km 11,700 al km 12,200), oltre a via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea nel tratto compreso tra il km 7,500 e il km 8,000 e viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.

Il dispositivo “Scout” sarà invece impiegato per rilevare le violazioni ai divieti di sosta in Corso Cavour, piazza Duomo, nell’area dell’isola pedonale, Corso Garibaldi, via C. Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando della Polizia Municipale richiama gli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della Strada, ricordando che il superamento dei limiti di velocità costituisce uno dei principali fattori che incidono sulla gravità degli incidenti. L’invito riguarda anche l’osservanza dei divieti di sosta, con particolare riferimento ai parcheggi in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie riservate, sulle piste ciclabili e in prossimità degli attraversamenti pedonali.

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