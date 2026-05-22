Incidente a Francavilla di Sicilia, deceduto centauro catanese

Un incidente stradale avvenuto lungo la valle dell’Alcantara è costato la vita a un motociclista catanese noto nell’ambiente dell’enduro siciliano. Il sinistro si è verificato nel territorio di Francavilla di Sicilia, sulla Strada provinciale 7/I che collega il comune messinese a Castiglione di Sicilia.

La vittima è Francesco Concetto Conti, 45 anni, consulente assicurativo residente ad Acireale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo il tratto in discesa verso il centro abitato di Francavilla in sella alla propria moto da enduro, mentre era impegnato in un’uscita insieme ad altri motociclisti.

L’incidente si è verificato in prossimità del sottopasso ferroviario della linea Alcantara-Randazzo, sul lato monte del paese. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo condotto da Conti è entrato in collisione con una Suzuki Vitara che procedeva nella direzione opposta. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi è la possibilità che il motociclista abbia perso il controllo del veicolo prima dell’impatto oppure che si sia verificato uno scontro diretto tra i due mezzi.

Dopo la caduta, il quarantacinquenne è finito sull’asfalto mentre la moto ha proseguito la corsa per alcuni metri. I sanitari del 118 hanno eseguito le manovre di rianimazione sul posto, ma il medico intervenuto ha successivamente constatato il decesso.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale di Francavilla di Sicilia. La salma è stata trasferita all’ospedale di Taormina, mentre i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per gli accertamenti. Conti lascia la moglie Claudia. Era inoltre responsabile della comunicazione del Team Triumph Racing Sicilia e coltivava da anni la passione per l’enduro, che lo aveva portato anche a viaggi motociclistici nel deserto.

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