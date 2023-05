Frana a San Fratello, Leanza: Poteva essere un tragedia

Frana a San Fratello: Deputato del Pd chiede intervento immediato del governo regionale.

Il deputato regionale del Partito Democratico (Pd), Calogero Leanza, si è prontamente recato sul posto per fare fronte alla situazione critica causata dalla caduta di massi a San Fratello. Il crollo ha provocato molta paura e notevoli disagi alla viabilità. Il deputato ha esortato il governo regionale a intervenire immediatamente per risolvere la situazione, sottolineando che gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico non possono più essere rimandati.

Fortunatamente, non ci sono state vittime a seguito dell’incidente, ma sono stati riportati danni a veicoli parcheggiati. Solo per un caso fortunato, una signora che stava transitando con la propria auto è riuscita a uscire dal veicolo pochi istanti prima del crollo. La situazione ha causato notevoli disagi alla viabilità e, ancora più preoccupante, alcune famiglie rischiano di dover lasciare le proprie abitazioni a causa della prossimità dei massi caduti.

Il deputato Calogero Leanza ha raccontato la frana avvenuta a San Fratello, precisamente in via dei Normanni, nella zona di Porta Sottana. Durante l’incidente, si sono staccati massi di dimensioni enormi, tra cui uno di circa 10 metri cubi, come ha riferito il sindaco Salvatori Sidoti Pinto.

Le autorità competenti si stanno occupando delle famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono sul posto per fornire soccorso immediato. Il deputato del Pd ha sottolineato l’importanza di un intervento immediato da parte del governo regionale per risolvere la situazione nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza. Ha evidenziato inoltre che molte comunità vivono in territori sempre più vulnerabili a causa del dissesto idrogeologico e che gli interventi per contrastarlo non possono più essere procrastinati.

Calogero Leanza ha concluso dichiarando che parteciperà a una riunione tecnica presso il Comune per valutare l’entità dei danni insieme agli esperti. Ha sottolineato l’importanza della presenza delle istituzioni in una situazione del genere e ha assicurato che farà sentire la sua voce anche in Parlamento, poiché le persone non possono sentirsi abbandonate.

