Siracusano: nessuna scelta calata dall’alto nel PD messinese

Il Partito Democratico di Messina ribadisce la propria linea politica orientata alla coesione del fronte progressista e alla ricerca di una soluzione condivisa per il territorio. A sottolinearlo è Domenico Siracusano, componente della Direzione Provinciale del PD messinese, che ha chiarito la posizione del partito in vista dei prossimi passaggi interni.

Siracusano ha escluso l’esistenza di decisioni imposte dall’alto, evidenziando come la priorità del Partito Democratico, anche alla luce dell’azione dei dirigenti nazionali Elly Schlein e Stefano Bonaccini, sia stata costantemente quella di consolidare e ampliare il campo progressista in ogni fase, comprese quelle elettorali. Nel corso della giornata è prevista la riunione della Direzione Provinciale, convocata per avviare il confronto interno e individuare la proposta ritenuta più adeguata per la città.

Il rappresentante del PD ha richiamato l’attenzione sulle divisioni registrate negli anni recenti, definite un elemento che continua a influenzare il dibattito politico interno. Ha tuttavia invitato tutte le componenti a contribuire al superamento delle contrapposizioni, evitando tensioni ritenute improduttive e favorendo un percorso unitario.

Nel suo intervento Siracusano ha inoltre rimarcato l’esigenza di preservare l’unità del partito e di rafforzarne il ruolo di riferimento per l’area progressista, definita una risorsa fondamentale. Ha quindi sottolineato come, al di sopra delle legittime aspirazioni personali e delle dinamiche di sostegno politico, si ponga la necessità di mantenere coeso il fronte delle forze che si propongono come alternativa al centrodestra e al movimento Sud chiama Nord.

Secondo Siracusano, l’ipotesi di mettere in discussione la compattezza del campo progressista non viene considerata praticabile.

👁 Articolo letto 247 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.