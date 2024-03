Bando pubblico: cinque posti da Dirigente Medico al Papardo

L’Ospedale Papardo di Messina annuncia l’apertura di un concorso per cinque posizioni di dirigente medico, spaziando in diverse discipline. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 21 aprile.

Il concorso, pubblico e basato su titoli ed esami, offre cinque posti di dirigente medico nelle seguenti specializzazioni: malattie dell’apparato respiratorio, ortopedia e traumatologia, ematologia, cardiochirurgia e neurochirurgia con specifica competenza in chirurgia robotica ed esoscopica vertebrale.

I requisiti per i candidati includono cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, godimento dei diritti civili e politici, e assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. È richiesto il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in una disciplina equipollente, e l’iscrizione all’Albo dell’ordine professionale.

Le prove d’esame comprendono una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, tutte incentrate sulle materie specifiche della disciplina concorsuale.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 aprile 2024 tramite la piattaforma informatica dedicata all’indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it.

