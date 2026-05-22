Rally, RO Racing su quattro fronti nel weekend dei motori

Fine settimana intenso per la scuderia RO racing, attesa su quattro diversi fronti del motorsport nazionale tra rally, salita e slalom. Il programma vedrà impegnati i portacolori del team nel Rally dell’Adriatico, nella Coppa Val d’Anapo Sortino e negli slalom Coppa Città di Partanna e Coppa Città di Laurenziana.

Nelle Marche andrà in scena il 32° Rally dell’Adriatico, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra e tra gli eventi centrali della stagione sterrata. A rappresentare la scuderia sarà Paolo Andreucci, quattordici volte Campione Italiano, affiancato dal navigatore Rudy Briani. L’equipaggio gareggerà su Skoda Fabia RS equipaggiata con pneumatici MRF Tyres con l’obiettivo di confermare le prestazioni già espresse nei precedenti appuntamenti del campionato.

In Sicilia spazio anche alla velocità in salita con la 41ª Coppa Val d’Anapo Sortino, in calendario fino a domenica 24 maggio e valida per il Campionato Italiano Velocità della Montagna. Francesco Beninati sarà al via nella classe N 2000 con Honda Civic Type R, puntando a replicare il risultato ottenuto alla Catania Etna. Antonio Torre sarà invece impegnato nella classe RSCUP-RSTC al volante della Seat Leon Cup.

Sempre domenica 24 maggio, alla 32ª Coppa Città di Partanna, prova del Trofeo d’Italia Slalom, RO racing schiererà Antonio Di Matteo su Gloria C8 Suzuki e Francesco Bigione su Gloria B5 Suzuki tra le monoposto. Nelle categorie riservate alle vetture coperte saranno presenti Maurizio Marino con Peugeot 106 in classe N 1600 e Giuseppe Di Miceli su MG ZR 105 in classe A 1400.

Impegno conclusivo in Basilicata con la 13ª Coppa Città di Laurenziana, valida per lo Challenge Interregionale Slalom, dove Saverio Miglionico sarà al via su Osella PA 21 E2SC 2000.

👁 Articolo letto 263 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.