La Torre-Salemi dominano il 35° Rally Conca d’Oro 2025

La pioggia non ha inciso sull’esito della trentaquattresima edizione del Rally Conca d’Oro, tornato in calendario con una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e da un confronto tecnico di alto livello. A imporsi con ampio margine sono stati Emanuele La Torre e Marcus Salemi, portacolori della scuderia Phoenix, al via su Skoda Fabia R5. L’equipaggio ha assunto la leadership sin dalla prima prova speciale, mantenendo un passo costante anche dopo l’arrivo della pioggia, che ha interessato il tracciato a metà gara.

La manifestazione, organizzata dalla DLF Academy in collaborazione con il Comune di Corleone e con il patrocinio di diversi enti istituzionali, ha richiamato un pubblico numeroso lungo le strade dell’entroterra palermitano. La Torre e Salemi, già protagonisti nella stagione di zona, hanno progressivamente incrementato il vantaggio, senza essere condizionati dalle difficoltà legate all’assetto e alla scelta degli pneumatici.

La seconda posizione è andata ad Alessio Pollara e Sergio Raccuia, alfieri della CST Sport, al debutto su asfalto con la Skoda Fabia RS. Terzo gradino del podio per Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, su vettura analoga, penalizzati da una scelta non ottimale delle gomme dopo il primo parco assistenza, nonostante la vittoria nella seconda prova speciale.

Ai piedi del podio hanno chiuso Giovanni Cutrera e Valentina Di Palermo, in gara con una Toyota Yaris GR di classe R1 Nazionale, seguiti da Marcello Calandrino e Massimo D’Amico su Skoda Fabia R5 Evo. Sesta posizione per Michele Giandalone e Giacomo Giannone, su Renault Clio Super 1600, davanti a Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati, primi di Rally4 con Lancia Ypsilon. A completare la top ten Vittorio Governali con Morgana Ardore, Calogero Di Puma con Noemi Raimondi e Saro Siragusano con Alice Siragusano. Nella competizione riservata alle storiche, successo netto per Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella su Porsche 911 del Terzo Raggruppamento.

Classifica generale 34° Rally Conca d’Oro

1) La Torre-Salemi Skoda Fabia R5 EVO in 32’44”.1

2) Pollara-Raccuia Skoda Fabia RS a 23”.5

3) Di Giorgio-Rappa Skoda Fabia RS a 24’.3

4) Cutrera-Di Palermo Toyota Yaris Gr R1 a 2’4”.4

5) Calandrino-D’Amico Skoda Fabia R5 Evo a 2’23”.2

6) Giandalone-Giannone Renault Clio Super 1600 a 3’13”.6

7) Mistretta-Beninati Lancia Ypsilon Rally4 a 3’51”.3

8) Governali-Ardore Peugeot 208 R2 a 4’47”.7

9) Di Puma-Raimondi Lancia Ypsilon Rally4 a 4’48”.9

10) Siragusano-Siragusano Renault Clio Rally5 a 4’56.7

