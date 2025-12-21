Lo Giudice: “Nessuna nuova risorsa per il servizio idrico di Messina”

Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, è intervenuto nel dibattito sulla recente legge di stabilità regionale replicando alle dichiarazioni di Stefano Pellegrino, rivolte a Cateno De Luca. Secondo Lo Giudice, le critiche mosse non terrebbero conto dei contenuti effettivi della manovra finanziaria e finirebbero per alimentare una narrazione imprecisa dei provvedimenti approvati.

Nel suo intervento, Lo Giudice chiarisce che non sono state destinate risorse al servizio idrico del Comune di Messina, contrariamente a quanto sostenuto. In merito all’area ex Sanderson, precisa che non si tratta di una concessione legata all’ultima finanziaria, ma di una previsione normativa risalente al 2018, rispetto alla quale, nonostante un ulteriore intervento legislativo, il governo guidato da Renato Schifani non avrebbe completato il trasferimento al Comune.

Riferendosi all’ARISME, Lo Giudice ricorda che anche in questo caso la disciplina è ancorata a una legge del 2018, rifinanziata annualmente. Tuttavia, evidenzia come nella recente delibera di Giunta manchi il finanziamento dell’Agenzia a supporto dell’Ufficio commissariale per lo sbaraccamento di Messina, nonostante il presidente della Regione ricopra anche il ruolo di commissario.

Sui parchi archeologici, Lo Giudice spiega che la norma approvata introduce un meccanismo di solidarietà tra siti maggiori e minori, destinando una quota delle entrate eccedenti al finanziamento di opere pubbliche nei comuni interessati, con finalità di valorizzazione turistica sull’intero territorio regionale.

Nel quadro tracciato da Sud Chiama Nord, vengono inoltre richiamati lo stop al trasporto turistico locale, il blocco del trasferimento del demanio marittimo e fluviale, il mancato avanzamento della norma sul servizio idrico per Messina e l’arresto delle semplificazioni amministrative e ambientali. In questo contesto, Lo Giudice rivendica il contributo fornito dal movimento sull’articolo relativo alla cosiddetta “super ZES siciliana”, proposta attribuita a Cateno De Luca e approvata all’unanimità dall’Assemblea regionale.

