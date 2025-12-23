Rifiuti pericolosi e beni rubati, discarica abusiva a Partinico

I Carabinieri della Stazione di Carabinieri di Partinico, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, hanno sottoposto a sequestro un’area di circa mille metri quadrati adibita allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, situata in prossimità del centro abitato. L’intervento rientra in un’attività mirata al contrasto dei reati ambientali.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato un uomo di 47 anni, residente a Partinico, ritenuto responsabile della gestione di un impianto di smaltimento privo di qualsiasi autorizzazione. All’interno del sito i militari hanno accertato la presenza di numerosi materiali altamente inquinanti, tra cui batterie esauste, carcasse di veicoli, bombole di gas e fusti metallici contenenti residui pericolosi.

Gli accertamenti hanno inoltre consentito di individuare un sistema di scarico abusivo che convogliava i reflui delle lavorazioni direttamente nella rete di raccolta delle acque meteoriche, con potenziali conseguenze sulle falde acquifere. Tra i materiali rinvenuti figurano anche ingenti quantitativi di cavi di rame già sottoposti a combustione, verosimilmente destinati alla successiva commercializzazione illegale.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati anche dieci monopattini elettrici smontati, risultati appartenere a una società di sharing urbano operante sul territorio. La presenza dei mezzi ha fatto ipotizzare che l’area potesse essere utilizzata anche per attività di riciclaggio di beni di provenienza illecita.

L’intero sito, insieme alle attrezzature utilizzate per la demolizione e ai rifiuti presenti, è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

