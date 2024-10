Adozioni: la cagnolina Vicky, nuova mascotte di Villa Smeralda

di Maria Cristina Mirgliotta – L’associazione Balzoo di Gioiosa Marea, impegnata nella tutela e nell’adozione di animali, ha raggiunto un traguardo significativo grazie alla storia di Vicky, una cagnolina che ha trovato una nuova vita. Questo esempio di “adozione speciale” risalta l’impegno del gruppo nell’offrire opportunità a cani in difficoltà. Vicky, una volta randagia nel territorio di Patti, fu catturata gravida e ospitata in un rifugio improvvisato, dove partorì due cucciole, Bea e Alba, poi adottate. Dopo un periodo di attesa nel rifugio La Cuccia, Vicky ha finalmente trovato una casa presso Villa Smeralda di Salmour, una casa di riposo in provincia di Cuneo.

Villa Smeralda ha accolto Vicky con l’obiettivo di introdurre la pet therapy per il benessere degli ospiti della struttura. Come spiegano le direttrici dell’associazione, la pet therapy nelle RSA è spesso una pratica terapeutica poco considerata nonostante il potenziale per migliorare la qualità della vita degli anziani istituzionalizzati. In Italia, questo tipo di terapia è riconosciuto sia come attività di animazione e svago (AAA) che come supporto terapeutico (TAA), e l’inserimento di Vicky nella struttura rappresenta un esempio emblematico.

Grazie al sostegno della direttrice Michela e del proprietario della RSA, Vicky ha trovato un ruolo stabile come mascotte della casa di riposo. Da venti giorni, la cagnolina è circondata dall’affetto di ospiti, personale e familiari, vivendo finalmente libera e serena all’interno della struttura, dotata di ampi spazi esterni dove poter scorrazzare. “Meglio di così non potrebbe essere. L’abbiamo trovata già molto rilassata e ambientata bene nella RSA,” ha dichiarato una volontaria, emozionata nel vederla a suo agio e coccolata in ogni ambiente della struttura.

Il successo dell’adozione di Vicky rappresenta un modello di grande sensibilità. L’associazione Balzoo auspica che il percorso di Vicky possa ispirare altre strutture a considerare simili iniziative, contribuendo a portare gioia e serenità agli anziani attraverso la compagnia degli animali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo