Questura di Messina: insediati il Capo di Gabinetto e il Capo della Mobile

La Questura di Messina ha accolto ieri due nuovi funzionari che ricopriranno ruoli strategici. Si tratta del primo dirigente della Polizia di Stato Carlo Mossuto, nuovo capo di gabinetto, e del Vice Questore della Polizia di Stato Francesco Giordano, nuovo capo della Squadra Mobile.

Mossuto ha una vasta esperienza in ambito di polizia giudiziaria, ordine pubblico e immigrazione e ha già ricoperto prestigiosi incarichi come Dirigente della DIGOS e Capo di Gabinetto della Questura di Agrigento. Giordano, invece, ha prestato servizio in diverse sedi, tra cui Napoli, Bari, Reggio Calabria e la Direzione Centrale Anticrimine. Il Questore Gabriella Ioppolo ha presentato i due Funzionari al team della Questura di Messina augurando loro buon lavoro per i nuovi e impegnativi incarichi.

