IRCCS di Messina: Nucifora è il nuovo Direttore Sanitario

In data odierna, sul sito ufficiale dell’Istituto IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, è stata pubblicata la delibera n. 210 dell’11 ottobre 2024. L’atto, reso noto tramite l’Albo Pretorio, annuncia la nomina del Dott. Marcello Nucifora (nella foto) come nuovo Direttore Sanitario dell’Istituto. La nomina è stata formalizzata dal Direttore Generale dell’IRCCS, Dott. Maurizio Lanza, che ha confermato Nucifora come parte integrante del rinnovato team dirigenziale.

La nuova struttura di governance del Centro Neurolesi include quindi il Dott. Maurizio Lanza in qualità di Direttore Generale, il Prof. Angelo Quartarone come Direttore Scientifico e la Dott.ssa Maria Felicita Crupi nel ruolo di Direttore Amministrativo. Il Dott. Marcello Nucifora, appena nominato Direttore Sanitario, completa il quadro dirigenziale, confermando così l’intenzione dell’IRCCS di proseguire nel suo percorso di eccellenza nella ricerca e nell’assistenza neuro-riabilitativa.

