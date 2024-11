Laccoto nominato commissario della Lega per la provincia di Siracusa

La Lega in Sicilia prosegue il suo percorso di riorganizzazione politica attraverso la fase congressuale attualmente in corso. La segreteria regionale ha deciso di avviare una strategia di commissariamenti extraterritoriali, finalizzata a consolidare la presenza del partito e a promuoverne lo sviluppo nei vari ambiti territoriali. In questo contesto, il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Pippo Laccoto, è stato nominato commissario della Lega per la provincia di Siracusa.

“La sua è una scelta di garanzia, affidabilità ed esperienza”, ha dichiarato il senatore Nino Germanà, commissario regionale del partito. Laccoto, con una carriera politica di lunga data, ha dimostrato una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e una comprovata capacità nel gestire problematiche complesse. Tra le esperienze principali, spiccano i ruoli amministrativi e istituzionali ricoperti, che gli hanno conferito una visione chiara e pragmatica delle sfide affrontate dagli enti locali.

Secondo Germanà, questa nomina rappresenta un passo strategico per affrontare in modo mirato le necessità dei territori siciliani. L’obiettivo è garantire un dialogo costruttivo con gli amministratori locali, valorizzando le esigenze specifiche di ciascun territorio e trasformandole in interventi concreti.

Il senatore ha sottolineato come la conoscenza diretta di Laccoto delle difficoltà operative delle amministrazioni pubbliche, unita alla sua esperienza come sindaco, lo renda particolarmente adatto a svolgere il nuovo incarico.

“Stiamo lavorando per costruire una posizione politica pragmatica e coerente con gli interessi dei territori”, ha concluso Germanà, rimarcando la necessità di un approccio strategico e calibrato che tenga conto delle peculiarità locali.

