Messina Volley, successo netto contro il Torregrotta al PalaRescifina

Il Messina Volley ha superato il New Volley Team Torregrotta con un netto 3-0 nel match disputato al PalaRescifina, valido per la nona giornata del campionato di Serie C femminile, ultimo turno del 2025. Il successo consente alla formazione allenata da Marcela Nielsen di centrare l’ottava vittoria stagionale e di confermare la permanenza in zona play-off a quota 23 punti.

La gara è stata indirizzata sin dalle prime battute, con le padrone di casa subito avanti nel primo set e capaci di mantenere il controllo del gioco. Il parziale iniziale si è chiuso sul 25-14, dopo una progressione costante che ha visto il Messina Volley allungare progressivamente il margine. Analogo l’andamento del secondo set, nel quale le giallo-blu hanno consolidato il vantaggio fino al 25-12, sfruttando una fase di battuta particolarmente efficace.

Nel terzo parziale le peloritane hanno ulteriormente aumentato il divario, portandosi rapidamente sul 10-3 e amministrando il gioco fino al 25-10 conclusivo, che ha sancito la fine dell’incontro senza particolari difficoltà. Il New Volley Team Torregrotta, guidato da Daniele Sottile, ha faticato a contenere il ritmo imposto dalle avversarie, pagando anche la giovane età e la minore esperienza.

Al termine della partita, Nielsen ha dichiarato: “Siamo contente di questo risultato positivo. Abbiamo chiuso bene l’anno e il bilancio di questo inizio stagione è complessivamente positivo, con segnali di crescita individuale e di squadra”. Sottile ha sottolineato: “Ci aspettavamo una gara difficile. Il Messina Volley ha altri obiettivi, noi puntiamo al mantenimento della categoria con una squadra giovane e neopromossa”.

Messina Volley – New Volley Team Torregrotta 3-0 (25-14; 25-12; 25-10).

Messina Volley: Bisicchia, Mondello, Laganà (Cap.), Ignoto, Basile, Nielsen, Runci, Cuzzola, La Spada, Colombrita (Lib. 1), Natoli (Lib. 2). 2° All. Rizzo.

New Volley Team Torregortta: La Macchia A., La Macchia G., Sfameni, Floridia, Bertino, Costa R., Di Paola, Pollicino, Impellizzeri (Cap.), Costa A., Manfrè (Lib. 1), Caragliano (Lib. 2). All.

Sottile, 2° All. Trio.

Arbitri: Aiello e Perdichizzi.

