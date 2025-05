La solidarietà del PD per gli attacchi anonimi a Vincenzo Amato

La politica, pur nei suoi momenti di aspro confronto, deve mantenere il rispetto dei limiti della decenza. Questo il messaggio espresso da Valentina Martino, Presidente del Partito Democratico di Messina, e da Armando Hyerace, Segretario Provinciale del PD, a seguito di insulti ricevuti dall’assessore del Comune di Gioiosa Marea, Vincenzo Amato, attraverso un profilo anonimo su Facebook. Le parole rivolte al politico sono state ritenute talmente gravi e offensive da non meritare nemmeno di essere riportate.

In un comunicato congiunto, i due esponenti del Partito Democratico hanno dichiarato: “Ci sono confini di decenza che non si possono né devono valicare mai. La dialettica politica, anche nelle sue forme più accese, non fa eccezione.” Martino e Hyerace hanno ribadito la solidarietà dell’intera comunità Democratica messinese nei confronti di Amato, sottolineando il sostegno per il suo impegno quotidiano, sia nel comune di Gioiosa Marea che all’interno del partito.

Un messaggio di vicinanza è stato poi espresso anche a livello personale. “Un ideale abbraccio” è il gesto simbolico che il Partito Democratico ha voluto rivolgere ad Amato, un richiamo a un lato della politica che non può essere separato dall’umanità, dalla condivisione e dalla comunità. “L’umanità – concludono – non dovrebbe mai essere persa di vista, soprattutto dai detrattori che, dietro uno schermo, si sentono autorizzati a superare ogni limite.”

