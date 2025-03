Disturbi alimentari, Messina celebra la XIV Giornata del Fiocchetto Lilla

La XIV Edizione della Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, si svolgerà domani, sabato 15 marzo, a Messina. L’Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune hanno organizzato un evento formativo presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, con la partecipazione di esperti del settore sanitario.

Anoressia, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, noti anche come binge eating, rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica, caratterizzato da un’incidenza crescente, un esordio sempre più precoce e un’elevata mortalità.

L’iniziativa del Fiocchetto Lilla nasce nel 2012 per volontà di Stefano Tavilla, che perse la figlia Giulia a 17 anni a causa della bulimia nervosa. Nel 2018, la Presidenza del Consiglio ha riconosciuto ufficialmente il 15 marzo come Giornata Nazionale dedicata a queste patologie.

L’Unità Operativa “Il Cerchio d’Oro” del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina, in collaborazione con il Comune, ha promosso eventi formativi e di sensibilizzazione. Il 15 marzo, dalle 8:30 alle 17:00, si terrà un incontro interaziendale dal titolo “Prassi e modelli operativi dell’assistenza ai soggetti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: il PDTA dell’ASP di Messina per la promozione di una rete di cura efficace”, rivolto ai professionisti della salute. Nella stessa giornata, il Municipio di Messina sarà illuminato di lilla per sensibilizzare la cittadinanza. Tra i partecipanti, il direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì e il sindaco Federico Basile.

Il 27 marzo, il Palacultura Antonello ospiterà “L’arte che cura l’Anima”, un’iniziativa destinata agli studenti delle scuole superiori, ai docenti e ai dirigenti scolastici, volta a promuovere la consapevolezza sui disturbi alimentari.

Da febbraio ad aprile sono stati programmati numerosi incontri di prevenzione e informazione per adolescenti, grazie alla collaborazione tra le unità operative dell’ASP di Messina, i Consultori Familiari e le associazioni sportive locali. Nell’ambito di queste attività, il 23 marzo al Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto si terrà l’evento “Per sempre Maggiore: la giornata degli Eroi… si colora di lilla”, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e accendere i riflettori su una problematica sempre più diffusa.

