Arriva la Carta Solidale con sconti sugli acquisti per i più bisognosi

“Carta solidale a Messina: attesa e distribuzione dei benefici per le fasce deboli”.

L’attesa per la Carta solidale, un sostegno finanziato dal Governo per le fasce di popolazione più deboli, potrebbe protrarsi fino alla fine del mese. A Messina e provincia saranno distribuite 6.173 card denominate “Dedicata a te” con un credito di 382 euro spendibile presso esercizi commerciali accreditati. La distribuzione sarà gestita dal Comune in base alle liste fornite dall’Inps.

L’arrivo della tanto attesa Carta solidale, un sostegno finanziato dal Governo per le fasce di popolazione più deboli che non ricevono altre forme di aiuto statale, potrebbe prolungarsi fino alla fine del mese. La certezza di poter usufruire di questa forma di assistenza arriverà tramite raccomandata.

A Messina, saranno assegnate 6.173 card denominate “Dedicata a te” (Milazzo 813, Barcellona 1.747, Taormina 318, Patti 467, S. Teresa 308), ciascuna contenente un credito di 382 euro spendibile presso gli esercizi commerciali accreditati presso il Ministero dell’Agricoltura. Tuttavia, in base agli accordi stipulati con i vari marchi, è possibile che i fondi siano utilizzabili esclusivamente sotto forma di uno sconto del 15% sul prezzo dell’acquisto.

Le liste dei beneficiari sono state composte dall’Inps in base ai parametri legati all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) dei nuclei familiari cittadini e alla capienza massima. Una volta ricevuta la lista dei 6.173 beneficiari, il Comune ha svolto il compito di verificare lo stato anagrafico e la composizione delle famiglie, non concedendo la card a quelle con meno di 3 componenti.

In totale, trenta operatori dei servizi anagrafici e sociali si sono occupati di questi controlli. La lista aggiornata è stata restituita all’Inps il 5 luglio, come previsto dalle note del Ministero.

© Riproduzione riservata.