Attacco su Facebook, Amato: “Non mi fermerò davanti all’odio”

Vincenzo Amato, politico impegnato nel territorio, ha recentemente risposto a un messaggio offensivo ricevuto su Facebook da un profilo anonimo. Il messaggio, che conteneva insulti e attacchi volgari, ha suscitato una ferma reazione da parte di Amato. L’autore del post ha accusato Amato di continuare la sua attività politica nonostante la perdita di un figlio, usando parole crudeli e prive di umanità.

In un lungo messaggio, Amato ha descritto come la vigliaccheria si nasconda dietro profili anonimi, evidenziando l’ignominia di chi sfrutta il dolore personale come strumento di attacco. “Vergogna senza volto, miseria senza nome” sono state le parole con cui Amato ha definito l’autore dell’attacco, sottolineando che non si tratta di un avversario politico, ma di una persona meschina che non ha il coraggio di assumersi la responsabilità delle proprie parole.

Amato ha inoltre dichiarato che, nonostante il dolore per la perdita del figlio, continuerà a lottare per una società migliore. La sua risposta si conclude con un appello a denunciare chi diffonde odio e veleno, invitando a isolare chi mina il rispetto e la civile convivenza. Il politico ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia alle autorità competenti, affinché il responsabile di questo attacco possa essere individuato e condannato.

La redazione di CanaleSicilia esprime la massima solidarietà a Vincenzo Amato, condannando l’uso della sofferenza personale come strumento di aggressione politica e ribadendo il suo impegno nel sostenere i valori di civiltà e rispetto.

