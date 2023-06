Autostrade Siciliane: in servizio i primi 35 lavoratori, una svolta significativa

Autostrade Siciliane, nuovi lavoratori nel settore dell’esazione per ridurre disagi e precariato.

Da oggi, 20 giugno, entra in vigore l’assunzione dei primi 35 lavoratori nel settore dell’esazione. Questo avviene in seguito all’approvazione del decreto n. 78 del 07/06/23, che ha stabilito la graduatoria finale del concorso per coprire 105 posti di Agente Tecnico Esattore a contratto a tempo indeterminato, con un orario di lavoro part-time al 25%. Questa nuova iniziativa segna la fine di una lunga stagione di precariato che ha afflitto il settore per molti anni.

Il principale obiettivo dell’arrivo di nuove risorse nel comparto esazione è quello di migliorare il servizio offerto durante il periodo estivo, quando l’afflusso di pendolari e turisti è particolarmente elevato. L’apertura di ulteriori sportelli consente di ridurre i disagi per i viaggiatori, offrendo una maggiore efficienza e tempi di attesa più brevi.

Questo rafforzamento delle risorse umane è un passo significativo verso la modernizzazione del settore dell’esazione, che mira a garantire un servizio di qualità superiore e a rispondere alle esigenze sempre crescenti dei cittadini.

© Riproduzione riservata.