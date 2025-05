Referendum 2025: agevolazioni tariffarie per viaggi e trasporti

In occasione del referendum abrogativo previsto per l’8 e 9 giugno 2025, il Ministero dell’Interno ha reso noti i dettagli delle agevolazioni tariffarie per i viaggi dei cittadini che si sposteranno per recarsi a votare nel proprio comune di iscrizione. Le agevolazioni sono applicabili per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, come stabilito in collaborazione con vari enti e compagnie di trasporto.

Per quanto riguarda i viaggi ferroviari, Trenitalia, Italo e Trenord offrono sconti significativi. I viaggiatori potranno usufruire di riduzioni sui biglietti ferroviari, acquistabili entro un periodo di venti giorni prima delle votazioni, con la possibilità di acquistare biglietti a prezzi ridotti per andata e ritorno, con scadenze che vanno dal 30 maggio al 19 giugno 2025. Gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata e la tessera vidimata per il ritorno. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre promozioni, ma esistono eccezioni per i possessori di carte per persone a ridotta mobilità.

Le agevolazioni per i viaggi via mare sono estese alle tratte gestite da compagnie come Grimaldi Euromed e Società Navigazione Siciliana, che applicano uno sconto del 60% sui biglietti per le linee tra la Sicilia e altre destinazioni. I residenti nelle isole minori possono usufruire di tariffe speciali per raggiungere il loro comune di iscrizione.

Per quanto riguarda le autostrade, i pedaggi saranno esentati per gli elettori residenti all’estero, sia per il viaggio di andata che di ritorno. L’esenzione sarà valida per un periodo che va dal quinto giorno prima della consultazione fino al quinto giorno dopo la fine delle operazioni di voto.

Infine, ITA Airways offrirà uno sconto di 40 euro sui voli nazionali, a condizione che il biglietto abbia un importo di almeno 41 euro. La riduzione sarà applicata a tutti i brand tariffari e potrà essere richiesta fino a sette giorni prima e dopo il referendum.

👁 Articolo letto 232 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.