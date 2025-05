Trapani assegna incarichi alle Guardie Mediche ordinarie e turistiche

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani ha avviato la procedura per l’assegnazione degli incarichi alle Guardie Mediche ordinarie e turistiche, fondamentali per garantire l’assistenza sanitaria capillare sia ai residenti che ai turisti. Le Guardie Mediche ordinarie, a partire dal 1° giugno, vedranno l’assegnazione di 32 posti distribuiti su vari distretti della provincia.

I medici interessati devono partecipare alla convocazione prevista per martedì 20 maggio, che si terrà alle 9.30 nella sala riunioni del Distretto Sanitario di Trapani, in via Cesarò 125 Casa Santa Erice. La selezione avverrà in base all’ordine di graduatoria aziendale, con priorità per i residenti in ambito aziendale. I posti disponibili comprendono incarichi di 12 e 24 ore settimanali, suddivisi tra Alcamo, Marsala, Trapani, Castelvetrano e altre località.

Per quanto riguarda le Guardie Mediche Turistiche, il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre, con l’obiettivo di offrire assistenza ai visitatori delle località turistiche della provincia. Le convocazioni per questi incarichi si terranno il 19 maggio, e i posti disponibili sono 10, distribuiti tra distretti di Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo.

Questi incarichi includono turni di 12 e 24 ore settimanali, con particolare attenzione alle zone turistiche di Erice, San Vito lo Capo, Tonnarella, Tre Fontane e Scopello.

