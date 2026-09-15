Scuola, piano triennale da 9 milioni per mense e tempo pieno

Con l’avvio ufficiale dell’anno scolastico in Sicilia, la Regione Siciliana annuncia il finanziamento di tutte le richieste presentate dagli istituti statali per il potenziamento delle mense scolastiche e l’introduzione dei buoni pasto nelle scuole superiori.

A comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, dopo la pubblicazione dell’elenco provvisorio delle istanze ammesse dall’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica. L’intervento rientra nel piano triennale da 9 milioni di euro, finanziato con risorse regionali e finalizzato ad ampliare il tempo pieno, contrastare la dispersione scolastica e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

«Per migliorare l’offerta formativa dei nostri istituti dobbiamo potenziare le infrastrutture scolastiche», ha dichiarato Turano. Secondo l’assessore, l’intervento predisposto dal governo Schifani punta a rendere disponibili spazi adeguati per i servizi di refezione. Turano ha inoltre ringraziato il Parlamento regionale e le forze politiche di maggioranza e opposizione per l’incremento delle risorse previsto nella legge di Bilancio.

Il piano stabilisce contributi fino a 50 mila euro per refettori con un massimo di 100 posti, fino a 100 mila euro per strutture da 100 a 200 posti e fino a 200 mila euro per la realizzazione di tensostrutture.

Possono accedere alle risorse Comuni, scuole, Città metropolitane e Liberi consorzi proprietari degli immobili. Sono ammessi interventi di realizzazione, ampliamento, riqualificazione, sicurezza e ristrutturazione degli spazi destinati alle mense. Per elementari e medie è previsto inoltre un contributo massimo di 20 mila euro per ciascuna scuola, aggiuntivo alle risorse degli enti locali.

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