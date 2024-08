Sicurezza rafforzata a Catania per Ferragosto 2024

Nel periodo di Ferragosto, Catania si trova al centro di un intenso flusso di turisti e residenti che, approfittando delle celebrazioni tradizionali e degli eventi organizzati lungo il litorale, affollano la città e le sue zone costiere. Questo incremento di presenza umana e veicolare richiede un rafforzamento delle misure di sicurezza pubblica.

Il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, in accordo con le direttive del Ministro dell’Interno e le deliberazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha emanato una serie di provvedimenti per garantire la sicurezza durante la settimana di Ferragosto. Dopo un’accurata analisi delle criticità in un tavolo tecnico interforze, la Questura ha predisposto un piano di sicurezza che coinvolge tutte le forze dell’ordine, tra cui la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale.

I servizi di controllo del territorio saranno intensificati, specialmente nelle zone ad alta affluenza, come le aree balneari e il centro città, con pattugliamenti che si estenderanno anche in orario notturno. Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione della criminalità diffusa, con servizi specifici volti a contrastare reati predatori e a garantire il rispetto delle normative vigenti negli esercizi commerciali.

Il piano di sicurezza comprende anche un controllo stringente delle principali arterie stradali e autostradali, dove la Polizia Stradale, supportata dalle unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, effettuerà posti di blocco e verifiche su veicoli e persone, con particolare riguardo al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e droghe.

Ulteriori misure includono controlli alle strutture ricettive da parte della Polizia Amministrativa, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Nel boschetto della Playa, luogo di ritrovo per famiglie, la sicurezza sarà affidata ai Cavalli della Polizia che pattuglieranno anche il litorale. A supporto delle operazioni ci sarà la Polizia Scientifica, mentre la sorveglianza aerea sarà garantita dagli elicotteri del IV e V Reparto Volo.

Oltre alle aree balneari, la presenza della Polizia sarà rafforzata nel centro città, dove le pattuglie dei Commissariati, delle Volanti e i poliziotti in borghese della Squadra Mobile e della Digos coordineranno i controlli per prevenire rapine e furti, specie nelle aree ad alta concentrazione di attività commerciali.

Infine, anche la Polizia di Frontiera e la Polizia Ferroviaria saranno operative per monitorare il traffico presso porto, aeroporto e stazioni ferroviarie, mentre saranno adottate misure preventive contro i furti nelle abitazioni.

