Messina: incidente Boccetta, coinvolti 4 mezzi, nessun ferito

Nel corso di questa mattina, un grave incidente ha coinvolto il traffico sul viale Boccetta di Messina. Quattro veicoli sono stati protagonisti di questa situazione critica, comprendendo tre automobili e un bus privato. L’incidente ha causato notevoli disagi al transito, particolarmente all’uscita dello svincolo.

Il veicolo coinvolto è un pullman di linea, il quale, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro le automobili parcheggiate lungo la strada. Le prime supposizioni indicano un possibile problema ai freni come causa dell’incidente.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti nell’incidente, ma l’accaduto ha generato momenti di apprensione tra i presenti. Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere con precisione la dinamica esatta di quanto accaduto.

