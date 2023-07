Abbattimento liste d’attesa: presentato oggi il piano operativo

Piano operativo presentato dalla Regione Sicilia per un sistema sanitario più efficiente e tempi di attesa ridotti.

La Regione Siciliana ha lanciato un Piano operativo per ridurre le liste d’attesa nei suoi ospedali, coinvolgendo il settore pubblico e privato. Il presidente Schifani ha enfatizzato l’importanza della salute pubblica, mentre il dirigente Iacolino ha annunciato misure innovative.

La Regione Siciliana ha presentato oggi il Piano operativo finalizzato all’abbattimento delle lunghe liste d’attesa nei suoi ospedali. Il documento, approvato dalla giunta regionale, prevede una strategia mirata a smaltire le prestazioni in sospeso nel minor tempo possibile. Una cifra complessiva di 48,5 milioni di euro è stata stanziata per sostenere l’iniziativa. Fondamentale per il successo del piano è la collaborazione tra il settore pubblico e le strutture specialistiche private convenzionate, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di azzerare le liste d’attesa, una priorità del suo programma di governo, insieme alla gestione delle emergenze nelle aree periferiche. L’obiettivo è garantire ai siciliani il diritto fondamentale alla salute con tempi di attesa ragionevoli. Schifani ha elogiato il Piano, che mira a migliorare l’efficienza della rete assistenziale attraverso la sinergia tra pubblico e privato.

Il documento è stato presentato durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, alla presenza dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, e dei dirigenti generali dei dipartimenti per la Pianificazione strategica e per le Attività sanitarie, Salvatore Iacolino e Salvatore Requirez. Volo ha sottolineato il lavoro meticoloso svolto dagli uffici dell’assessorato per ottimizzare le risorse a disposizione e superare il rallentamento delle prestazioni causato dalla pandemia di Covid-19.

Il Piano si basa su tre pilastri principali: la condivisione delle liste d’attesa all’interno degli ambiti territoriali di garanzia, coinvolgendo anche il settore privato attraverso la “mobilità dei pazienti”; l’utilizzo di strumenti informatici innovativi per la gestione e bonifica delle liste d’attesa; e l’organizzazione di una nuova struttura organizzativa con reti aziendali, Osservatori per il recupero delle prestazioni a livello metropolitano e un Osservatorio regionale di recupero delle prestazioni.

Iacolino ha sottolineato l’obiettivo a lungo termine di creare un sistema sanitario performante che valorizzi tutte le componenti, pubbliche e private. Inoltre, ha annunciato un accordo con le associazioni del settore privato per ridurre del 10% le tariffe dei rimborsi per i ricoveri chirurgici, un primo passo verso la riduzione delle liste d’attesa e il miglioramento del sistema sanitario.

