Salvini: “Una rivoluzione economica e ambientale per la Sicilia”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato a Messina che l’obiettivo è aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro il 2024, ponendo fine a cinquant’anni di promesse non mantenute. “Il Ponte porterà velocità, sicurezza, occupazione e miglioramenti ambientali rispetto ai traghetti che attualmente inquinano aria e acqua,” ha dichiarato Salvini. Secondo il ministro, entro il 2032 il Ponte sarà attraversato da treni veloci, auto e camion, rappresentando una rivoluzione sia economica che ambientale per la Sicilia. Salvini ha sottolineato che il progetto coinvolgerà tutte le imprese e gli ingegneri italiani, creando numerosi posti di lavoro.

Coloro che perderanno le proprie abitazioni a causa dei lavori saranno adeguatamente risarciti. “Messina acquisirà maggiore valore e sarà osservata dal mondo intero,” ha affermato Salvini. In una critica indiretta alla collega Elly Schlein, che recentemente aveva elogiato l’uso dei traghetti, Salvini ha detto: “Chi usa il traghetto una volta l’anno può trovarlo piacevole, ma i pendolari che viaggiano quotidianamente tra Sicilia e Calabria non condividono questa opinione, specialmente in estate quando il viaggio può durare tre o quattro ore.”

Il progetto non prevede solo la costruzione del Ponte, ma anche fermate per la metropolitana, nuovi parchi, scuole, aree verdi e impianti sportivi. Salvini ha concluso affermando che i migliori architetti del mondo saranno impegnati a disegnare lo Stretto del futuro, e ha espresso impazienza per l’inizio dei lavori. “Non vedo l’ora che gli operai comincino a fare il loro lavoro,” ha detto.

