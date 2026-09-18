Corruzione, arrestato il direttore della Motorizzazione di Palermo

Gli agenti della sezione di Polizia giudiziaria della Polstrada hanno arrestato Angelo Pizzuto, direttore della Motorizzazione di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione coordinata dalla Procura.

Secondo quanto riportato, gli investigatori avrebbero sorpreso Pizzuto dopo la consegna di una presunta tangente. Nel corso di una perquisizione effettuata in un immobile di pertinenza dell’indagato sarebbe stata infatti rinvenuta una busta contenente circa 5.500 euro. La somma, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe riconducibile all’episodio al centro dell’indagine.

Nell’ambito della stessa attività è stato arrestato anche il responsabile di alcune scuole guida, indicato come colui che avrebbe consegnato il denaro. La presunta corresponsione della somma sarebbe stata finalizzata a ottenere condizioni agevolate per alcuni clienti delle autoscuole nelle procedure relative al rilascio della patente di guida.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura, riguarda dunque una presunta attività corruttiva legata alle pratiche gestite dalla Motorizzazione palermitana. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono alla base dei provvedimenti adottati nei confronti delle due persone coinvolte.

Angelo Pizzuto è una figura conosciuta nell’ambito della burocrazia regionale e, al momento dell’arresto, ricopriva l’incarico di direttore della Motorizzazione di Palermo.

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