Weekend stabile in Sicilia con nubi sparse, calo termico da lunedì

Nel corso del fine settimana, un campo di pressioni medio-alte garantirà condizioni meteorologiche prevalentemente stabili sulla Regione, con cieli generalmente sereni e schiarite pomeridiane più estese.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, il litorale tirrenico e l’Appennino saranno interessati da variabilità atmosferica, con aperture più significative nel pomeriggio. Il litorale ionico presenterà un cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con progressivo aumento della copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata. Sul versante meridionale, la nuvolosità si presenterà in modo irregolare al mattino, seguita da ampi spazi soleggiati. Nelle aree interne, la giornata sarà caratterizzata da alternanza tra nubi e schiarite, con nebbie in formazione serale. I venti soffieranno moderati da sud-est e lo zero termico si attesterà intorno ai 3300 metri. Il Basso Tirreno si presenterà mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno molto mossi.

Domenica, il regime di alta pressione persisterà, determinando tempo in prevalenza stabile. Sul litorale tirrenico, quello meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne si prevede alternanza di nuvolosità e momenti soleggiati per tutta la giornata. Diversamente, il litorale ionico sarà interessato da cieli molto nuvolosi o coperti, con possibilità di schiarite nel pomeriggio. I venti moderati ruoteranno dai quadranti nord-orientali verso quelli meridionali, in concomitanza con un innalzamento dello zero termico fino a circa 3750 metri. Le condizioni marine rimarranno simili al giorno precedente, con un Canale e un Mare di Sicilia molto mossi.

Sul piano sinottico, si osserva un graduale indebolimento dell’anticiclone sul Mediterraneo, dovuto all’avanzare di sistemi perturbati di origine atlantica, attivi tra la Penisola Iberica, la Francia e le Isole britanniche. In tale contesto, Campania, Calabria e Sicilia si trovano esposte a masse d’aria miti e umide di provenienza nord-africana, sospinte da venti tesi di Ostro e Scirocco e accompagnate da un significativo apporto di polveri sahariane in sospensione.

Questo scenario determinerà, tra sabato e domenica, un incremento della nuvolosità, prevalentemente stratiforme, con deboli precipitazioni in Campania e temperature superiori alle medie stagionali.

Tra lunedì 24 e mercoledì 26 marzo, l’arrivo di una sacca d’aria fredda in quota tra le Baleari e il mar di Corsica comporterà fasi instabili anche su Calabria e Sicilia, con calo termico legato a correnti nord-occidentali. – Fonte 3Bmeteo.

