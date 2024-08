La Protezione Civile regionale distribuisce acqua nell’agrigentino

Ad Agrigento, la Protezione Civile è intervenuta per distribuire acqua nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, duramente colpite dalla crisi idrica. L’operazione, iniziata all’alba e destinata a proseguire per tutta la giornata, è stata promossa dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. In costante contatto con il direttore della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, Schifani ha avviato un piano di emergenza concordato con il prefetto di Agrigento, Filippo Romano.

Per affrontare l’emergenza, sono state dispiegate sei autobotti. Tra queste, una di 8.000 litri fornita dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, mentre le altre provengono dai Comuni di Sciacca, San Giovanni Gemini, Cammarata, Agrigento e dalla società Aica. Questi mezzi, grazie agli impianti di sollevamento ad alta potenza del Corpo Forestale, possono rifornire efficacemente anche le abitazioni situate ai piani più alti e nei quartieri collinari, garantendo la fornitura d’acqua a tutta la popolazione interessata.

L’operazione vede la collaborazione delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, con le unità 839 di Raffadali e 005 di Sciacca in prima linea. Questi gruppi non solo guidano le autobotti, ma utilizzano anche piccoli pick-up antincendio per raggiungere le vie più anguste dei centri abitati, assicurando così la distribuzione dell’acqua anche nei luoghi meno accessibili.

Il dipartimento regionale della Protezione Civile continua a sostenere i Comuni siciliani maggiormente colpiti dalla crisi idrica attraverso finanziamenti per la riparazione delle infrastrutture idriche e l’acquisto di nuove autobotti. Questo impegno è fondamentale per affrontare le difficoltà legate alla carenza d’acqua e per garantire un servizio essenziale alla popolazione.

