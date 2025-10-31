L’Orlandina Volley difende la vetta contro la Panormus Terrasini

Sabato 1 novembre alle ore 18 l’Orlandina Volley tornerà in campo al PalaValenti di Capo d’Orlando, sul lungomare, per affrontare la Panormus Terrasini (Palermo). La formazione bianco-blu arriva all’incontro in un momento positivo, dopo tre successi consecutivi che le hanno permesso di posizionarsi in testa alla classifica a pari punti, nove, con l’Eco Rigen N. Città di Gela (Caltanissetta).

L’avvio di stagione ha confermato la solidità del gruppo guidato dallo staff tecnico, che continua a mostrare progressi costanti sul piano del gioco e dell’intesa collettiva. Il confronto con la Panormus rappresenta una tappa significativa per mantenere il ritmo e consolidare la leadership nel campionato.

L’allenatore Valmi ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale e della continuità di rendimento. «Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo dopo tre vittorie importanti, ma sappiamo che il campionato è lungo e ogni gara va affrontata con la giusta concentrazione. Stiamo crescendo giorno dopo giorno e vogliamo continuare su questa strada», ha dichiarato.

La società ha invitato il pubblico a partecipare numeroso all’incontro per sostenere la squadra in un impegno considerato cruciale ai fini della classifica. La gara casalinga di sabato sarà quindi un test importante per confermare la buona condizione dell’Orlandina e rafforzare il percorso intrapreso in questa prima fase del torneo.

