Guardia di Finanza, Paolo Zottola ricevuto dal sindaco di Messina

Il nuovo comandante del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina, tenente colonnello Paolo Zottola, è stato ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile per una visita istituzionale in occasione del suo recente insediamento. L’ufficiale ha assunto la guida del reparto l’8 settembre scorso, succedendo al colonnello Rosario Vicedomini.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati alle attività della componente aeronavale della Guardia di Finanza, con particolare riferimento al controllo del territorio marittimo e alla rilevanza strategica dello Stretto di Messina.

Il primo cittadino ha evidenziato il contributo del reparto alle attività di sicurezza e vigilanza, ribadendo la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere un rapporto di collaborazione con le istituzioni impegnate sul territorio.

«La presenza del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza rappresenta un riferimento importante per la nostra comunità e per la sicurezza del territorio», ha dichiarato Basile, rivolgendo al nuovo comandante gli auguri per l’incarico e auspicando il consolidamento della cooperazione istituzionale.

Originario di Formia, in provincia di Latina, Zottola ha svolto diversi incarichi di comando nell’ambito della componente aeronavale del Corpo, maturando esperienza sia nei reparti territoriali sia nelle strutture operative. Ha inoltre prestato servizio presso la centrale operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza. Dal 2023 ha guidato il Reparto Aeronavale Lombardia.

Nel corso del colloquio è stata richiamata l’importanza del coordinamento tra le istituzioni per la tutela del territorio e la sicurezza delle attività marittime. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio dei crest tra il sindaco e il comandante, quale simbolo di reciproca considerazione istituzionale.

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