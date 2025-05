La Sicilia guarda al futuro puntando sui giovani protagonisti

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha partecipato al Mics Roadshow tenutosi all’Università di Palermo, evento dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione nell’ambito del Made in Italy. Nel suo intervento, Tamajo ha evidenziato l’importanza del ruolo delle nuove generazioni per il futuro della Sicilia, dichiarando che «la Sicilia ha bisogno dei suoi giovani. Ha bisogno delle loro energie, delle loro menti fresche e veloci, della loro capacità di leggere il presente e reinventare il futuro».

Durante il convegno, che ha coinvolto esperti, rappresentanti istituzionali, startup e imprese, l’assessore ha sottolineato come le più recenti rilevazioni evidenzino una fase di crescita per la Sicilia, definita come un superamento delle vecchie logiche e modelli consolidati. Tamajo ha inoltre rimarcato che tale trasformazione richiede un continuo sostegno e che «spetta alle nuove generazioni il compito di tramutare certi meccanismi atavici in opportunità, in positività». Ha poi aggiunto che, nel contesto della nuova economia e delle sfide legate all’energia circolare, è necessaria una nuova classe dirigente caratterizzata da «visione, competenza e coraggio».

L’assessore ha inoltre richiamato il ruolo delle istituzioni, esortandole ad aprire «spazi reali ai giovani, non solo a parole», e ha affermato che la politica deve essere un supporto e non un ostacolo al cambiamento. In conclusione, Tamajo ha evidenziato l’impegno del governo Schifani nel promuovere questo percorso, definendo il segnale inviato da Palermo come «forte».

Il Mics Roadshow ha rappresentato per la città un momento di confronto e progettazione, con particolare attenzione alla manifattura, al digitale, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione. Secondo l’assessore, questo evento «conferma come la Sicilia sia pronta assumere il ruolo di protagonista del cambiamento».

