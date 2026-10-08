Traffico di stupefacenti nei Nebrodi, cinque misure cautelari

Smantellata una presunta rete di spaccio attiva in diversi comuni dei Nebrodi. Un indagato in carcere, due ai domiciliari e altri due sottoposti all’obbligo di dimora.

Un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti sono stati eseguiti nella mattinata dell’8 ottobre a Mirto, Sant’Agata di Militello, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, in attuazione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica.

L’inchiesta, avviata nel 2024 e coordinata dalla Procura pattese, è stata sviluppata dalla Sezione Operativa della Compagnia di Sant’Agata di Militello attraverso attività tecniche, accertamenti investigativi, osservazioni e pedinamenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe gestito una rete di distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, con il principale punto di riferimento nel territorio di Mirto e collegamenti con i comuni di Frazzanò, Capo d’Orlando, Capri Leone e Longi.

Nel corso delle indagini, numerosi interventi dei militari hanno consentito di sequestrare quantitativi di sostanze stupefacenti, acquisendo ulteriori elementi a sostegno delle ipotesi investigative.

Tra gli episodi documentati figurano anche cessioni di droga a minorenni. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato il comportamento di un assuntore che, pur trovandosi agli arresti domiciliari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione per acquistare stupefacenti da alcuni indagati.

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per una persona, gli arresti domiciliari per altre due e l’obbligo di dimora per le restanti due.

Le contestazioni si riferiscono alla fase delle indagini preliminari, nella quale resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati.

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