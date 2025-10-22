Attualità

Sit-in dei sindacati alla Cargill di Giammoro venerdì 24 ottobre

mercoledì 22.10.2025 - 12:45:23
159

Cargill Giammoro

È stato indetto per venerdì 24 ottobre, alle ore 11, un sit-in davanti allo stabilimento Cargill Pectin Italy di Giammoro. L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni sindacali, mira a sostenere i lavoratori dell’impianto dopo la decisione della proprietà di cessarne le attività.

La mobilitazione avverrà all’esterno del sito produttivo, situato nella zona industriale di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, e vedrà la partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali di categoria.

CanaleSicilia


👁 Articolo letto 159 volte.
© 2025 Riproduzione Riservata.

Leggi la Prima Pagina

Tags
mercoledì 22.10.2025 - 12:45:23
159


Ricette di cucina di prelibatezze siciliane Rubrica di medicina Videocorsi di cucina Rubrica religiosa a cura di fra Felice Le Cronache marziane a cura di Nino Ricciardello

Tasto back to top