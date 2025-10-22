Attualità
Sit-in dei sindacati alla Cargill di Giammoro venerdì 24 ottobre
È stato indetto per venerdì 24 ottobre, alle ore 11, un sit-in davanti allo stabilimento Cargill Pectin Italy di Giammoro. L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni sindacali, mira a sostenere i lavoratori dell’impianto dopo la decisione della proprietà di cessarne le attività.
La mobilitazione avverrà all’esterno del sito produttivo, situato nella zona industriale di Giammoro, nel comune di Pace del Mela, e vedrà la partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali di categoria.
